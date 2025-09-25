Британия отследила проход российских военных кораблей через Ла-Манш

Отмечается, что фрегат HMS Iron Duke и военно-морской вертолет Wildcat были задействованы для наблюдения за проходом фрегата "Неустрашимый" и грузового судна Sparta IV

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. ВМС Великобритании проследили за проходом российских военных кораблей через пролив Ла-Манш. Об этом говорится в заявлении королевских ВМС.

Отмечается, что фрегат HMS Iron Duke и военно-морской вертолет Wildcat были задействованы для наблюдения за проходом фрегата "Неустрашимый" и грузового судна Sparta IV.

Всего российские корабли отслеживались с 20 по 23 сентября с участием сил четырех стран НАТО.

"Российские военные корабли все чаще проходят через Ла-Манш. Королевские ВМС стоят круглосуточно на защите, чтобы следить за движением российских кораблей", - заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард.

Как отмечается в заявлении королевских ВМС, за последний год HMS Iron Duke был задействован 18 раз для наблюдения за проходом 25 российских военных кораблей.