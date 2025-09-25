Президент США подчеркнул, что Вашингтон хочет "возвращения заложников", удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности об урегулировании конфликта в секторе Газа вскоре будут достигнуты. Об этом он заявил в начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я думаю, что мы приближаемся к какой-то сделке", - сказал американский лидер. Он добавил, что провел "отличную встречу" на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с лидерами ряда стран для обсуждения ситуации в регионе. Трамп подчеркнул, что США хотят "возвращения заложников", удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как сообщила ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники, Трамп на упомянутой встрече с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке изложил новый план урегулирования конфликта в секторе Газа.

По сведениям издания, главным элементом плана, связанным с вопросами безопасности, является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств, для стабилизации ситуации в анклаве после завершения конфликта. Кроме того, американское предложение включает пункт об одномоментном освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

Отмечается, что на встрече с Трампом, прошедшей 23 сентября, присутствовали лидеры и представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара, Турции и Индонезии. По данным газеты, главы арабских и исламских государств положительно отреагировали на изложенный план, однако указали на необходимость большего вовлечения Палестинской национальной администрации (ПНА) в процессы, связанные с послевоенным управлением Газой.

Издание подчеркнуло, что реакция Израиля на предложения Трампа пока не известна. Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что не намерен работать с ПНА по вопросу послевоенного устройства Газы.