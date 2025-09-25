Ли Чжэ Мён: КНДР близка к созданию межконтинентальной баллистической ракеты

Пхеньяну осталось овладеть технологией повторного входа в атмосферу, заявил президент Республики Корея

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР близки к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США, им осталось овладеть технологией повторного входа в атмосферу. Об этом заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мён.

"Представляется, что Северная Корея создала достаточно ядерных бомб для поддержания режима. Они практически достигли последней стадии технологии межконтинентальной баллистической ракеты, которая может доставить ядерный заряд на территорию США", - привело агентство Yonhap слова президента.

Южнокорейский лидер добавил, что КНДР осталось овладеть лишь технологией повторного входа в атмосферу. По его мнению, эта проблема может быть вскоре решена. При этом он считает достаточно высоким риск того, что Пхеньян якобы может в будущем передать атомные технологии третьим странам. Чтобы предотвратить такое развитие событий, Ли Чжэ Мён предлагает добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

В своей ядерной доктрине от 2022 года КНДР провозгласила себя ответственной ядерной державой и заявила, что не станет передавать ядерное оружие или технологии третьим странам.