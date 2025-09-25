Президент Польши считает, что американский лидер - единственный политик западного мира, который может вести переговоры с российским коллегой

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Европейские лидеры должны поддерживать усилия президента США Дональда Трампа по переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью газете Fakt.

"Я считаю, что президент [США] Дональд Трамп - единственный политик западного мира, который может вести переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Мы, европейские лидеры, обязаны поддерживать Дональда Трампа в этом вопросе", - отметил Навроцкий.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.