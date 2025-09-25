Президент Боливии заявил о важности дальнейшего укрепления связей с Россией

Луис Арсе также передал "братские приветствия" президенту России Владимиру Путину

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества с Россией. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке мы встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Мы подтвердили нашу твердую приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами", - написал Арсе в X.

Он также сообщил, что на встрече передал "братские приветствия" президенту России Владимиру Путину.

Ранее МИД РФ сообщил, что Арсе и Лавров в ходе встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере и реализацию инвестиционных проектов.