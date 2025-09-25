Моди заявил, что с нетерпением ждет Путина на 23-й российско-индийский саммит

Премьер-министр Индии передал теплые приветствия российскому лидеру

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на состоявшейся в индийской столице встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину и заявил, что он с нетерпением ждет российского лидера с визитом на предстоящий в этом году российско-индийский саммит. Об этом сообщил МИД Индии.

"Премьер-министр передал теплые приветствия президенту Путину и сказал, что с нетерпением ждет возможности приветствовать его в Индии на 23-м ежегодном саммите Индия - Россия", - указало ведомство.

Касаясь встречи Моди с Патрушевым, МИД Индии указал, что "они обменялись мнениями об укреплении сотрудничества в сельском хозяйстве, производстве удобрений, пищевой промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес".

23-й ежегодный российско-индийский саммит состоится в Индии в декабре.