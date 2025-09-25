Трамп: раскол американского общества углубляется

Проблему порождают радикально настроенные левые, убежден президент США

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Проблема поляризации общества в Соединенных Штатах в перспективе только обострится. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп, комментируя вооруженное нападение на сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Далласе (штат Техас) 24 сентября.

"Проблему порождают радикально настроенные левые", - убежден американский лидер. "И это ухудшится. И в конечном счете им (левым кругам США - прим. ТАСС) это аукнется", - прогнозировал Трамп. "Я имею в виду, ничего хорошего не происходит, когда они играют в эти игры", - пояснил он, отвечая на вопросы журналистов на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

По словам главы вашингтонской администрации, "правые [в США] - намного более жесткие, чем левые". "Однако правые таким не занимаются. <...> И лучше бы им (левым - прим. ТАСС) не заводить их (правых - прим. ТАСС). Потому что такое ничем хорошим для левых не обернется. И я не хочу видеть ничего подобного, я президент всех граждан", - сказал Трамп.

"Радикально настроенные демократы - левые создают данную проблему, и это ухудшается. Настанет момент, когда другие с таким больше не станут мириться, и ничего хорошего левым радикалам это не несет. Но мы этого не хотим", - добавил американский лидер.

Стрельбу по одному из объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Далласе открыл 29-летний американец, который затем покончил с собой. По свидетельству властей, рядом с телом стрелявшего обнаружили патроны, на которые были нанесены надписи, содержащие критику в адрес службы. От рук злоумышленника погибли двое нелегальных иммигрантов, задержанных сотрудниками службы, еще один получил ранения.