КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Введение санкций против оппозиционной партии "Сердце Молдовы" всего за три дня до парламентских выборов в Молдавии является электоральной манипуляцией. Такое мнение выразил ТАСС бывший министр юстиции республики Фадей Нагачиевский.

"Центральная избирательная комиссия - это независимый орган, который отвечает за корректность проведения выборов. А тут исполнительный орган, который подконтролен Партии действия и солидарности и президенту Республики Молдова, нарушая все международные стандарты, вмешался в избирательный процесс. Так сейчас происходят манипуляции административными решениями и волей избирателей", - сказал Нагачиевский, который выступал юрисконсультом "Сердца Молдовы" на заседании Апелляционной палаты.

По оценке экс-министра, санкции были введены на основании поправок к закону о партиях, которые вступили в силу летом этого года по инициативе контролирующей парламент ПДС. "В законе нет никакой ясности. Прецедентов того, как должно исполняться такое судебное решение, тоже нет. Нас никто не снимал с выборов. Должны быть дополнительные решения электоральных органов", - отметил он.

Апелляционная палата, рассмотрев запрос Минюста Молдавии, в четверг одобрила решение об ограничении деятельности оппозиционной партии. Поводом послужило обращение представителей двух политических сил, которые обвинили "Сердце Молдовы" в незаконном финансировании. Ранее в республике не разрешалось исключать партии из числа участников избирательной кампании во время ее проведения.

"Сердце Молдовы", которую возглавляет экс-глава Гагаузии Ирина Влах, входит в Патриотический избирательный блок с Партией социалистов, Партией коммунистов и партией "Будущее Молдовы". Влах назвала решение палаты политическим заказом ПДС. Лидеры блока в совместном заявлении подтвердили, что "Сердце Молдовы" остается в объединении и будет участвовать в выборах. При этом юристы не исключают, что санкции могут быть распространены на весь избирательный блок, поскольку он принимает участие в выборах объединенным избирательным списком.