Рютте не считает, что странам НАТО нужно сразу сбивать самолеты РФ

Генсек альянса не согласился с подходом, при котором в случае нарушения воздушного пространства нужно сразу же принять крайние меры

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса в случае нарушения российскими самолетами их воздушного пространства должны оценить угрозу, а не сразу же пытаться сбить их. Такую позицию изложил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала CNN.

"Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения, если необходимо, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего [воздушного пространства]", - сказал он.

"Наши военачальники, наши пилоты истребителей могут сделать все необходимое для обеспечения безопасности наших людей. Если нет прямой угрозы, они сопроводят эти самолеты из воздушного пространства альянса, - добавил Рютте. - Если есть прямая угроза, то они могут в конечном счете пойти на крайнюю меру". На вопрос журналиста, идет ли речь о том, чтобы попытаться сбить упомянутый самолет, Рютте ответил: "Если необходимо". Рютте подчеркнул, что, по его мнению, нужна "спокойная и коллективная реакция со стороны НАТО".

Генсек альянса не согласился с подходом, при котором в случае нарушения воздушного пространства нужно сразу же принять крайние меры. По его словам, следует "всегда оценивать опасность в данный момент". Рютте заверил, что в альянсе "нет разногласий относительно этого".

Президент США Дональд Трамп 23 сентября утвердительно ответил на вопрос журналистов, должны ли страны НАТО сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. "Да, я так считаю", - ответил Трамп. На уточняющий вопрос о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, Трамп пояснил, что это "зависит от обстоятельств".