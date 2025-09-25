Совбез ООН проголосует по резолюции РФ и КНР о технической отсрочке в СВПД

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН 26 сентября проведет голосование по проекту резолюции России и Китая по технической отсрочке на шесть месяцев в осуществлении СВПД по иранской ядерной программе и принятой в его поддержку резолюции СБ ООН 2231. Об этом сообщило журналистам постпредство Республики Корея при ООН, исполняющей в сентябре функции председателя органа.

"Совет Безопасности проведет завтра после полудня, 26 сентября, заседание по повестке "нераспространение", на котором будет проведено голосование по проекту предложенной Россией и Китаем резолюции относительно продления резолюции СБ ООН 2231", - говорится в сообщении пресс-службы южнокорейского постпредства.