ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре может быть заключена сделка, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как отметил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, у него 25 сентября состоялись переговоры по ситуации в секторе Газа с представителями ближневосточных стран, а также премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам американского лидера, США "пытаются вернуть заложников и положить конец ужасной ситуации в Газе".

"И я думаю, что это может произойти. Возможно, это произойдет довольно скоро", - отметил Трамп, добавив, что Вашингтон рассчитывает "вернуть заложников, тела погибших", а также надеется на установление "мира в регионе".