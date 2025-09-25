Президент РФ Владимир Путин встретился с Рафаэлем Гросси в Кремле

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что для него важно обсуждать с Россией вопросы ядерной безопасности и ядерного нераспространения.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой МАГАТЭ в четверг в Кремле. Гросси в ходе встречи сообщил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Росатомом, и присутствие агентства важно для поддержки проектов.

"Есть целый ряд других аспектов, таких как ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность, ядерное нераспространение. Конечно, для меня, как для главы МАГАТЭ, важно обсуждать эти вопросы с Россией. И я надеюсь на дальнейший сегодняшний разговор", - сказал Гросси.