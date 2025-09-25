Хуситы заявили об ударе "гиперзвуковой баллистической ракетой" по Тель-Авиву

по словам представителя мятежного движения, операция достигла своей цели

ДУБАЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар "гиперзвуковой баллистической ракетой" по нескольким целям в Тель-Авиве. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием многозарядной гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", атаковавшей несколько важных целей в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - прим. ТАСС). Операция успешно достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.