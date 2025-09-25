ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о высшей мере наказания обвиняемых в совершении убийств в Вашингтоне.

Как отметил Трамп в четверг во время общения с журналистами в Белом доме, высшая мера соответствует статусу Вашингтона как столицы. "Мы не в игры играем", - отметил президент, приведя данные, согласно которым после переброски бойцов Национальной гвардии в городе за последние четыре недели не было зафиксировано убийств.

"Тем, кто убивает людей в Вашингтоне, грозит смертный приговор", - подчеркнул Трамп, отметив, что указ "вступает в силу немедленно". В свою очередь министр юстиции - генеральный прокурор Пэм Бонди отметила, что администрация США будет добиваться разрешения смертной казни по всей стране.

За последние десятилетия количество смертных казней в США резко сократилось на фоне судебных споров, нехватки препаратов для смертельной инъекции и ослабления общественной поддержки данного вида наказания. Большинство штатов либо отменили, либо приостановили применение смертной казни. После вступления в должность в январе Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций.