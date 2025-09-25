О том, что в ближайшие дни Джеймсу Коми предъявят обвинение, сообщали СМИ

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди отказалась уточнить, действительно ли бывшему директору американского Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми будут в ближайшее время предъявлены обвинения.

"Мы не можем давать комментарии на этот счет", - сказала Бонди, когда журналисты в Белом доме в четверг попросили президента США Дональда Трампа прокомментировать сведения о планах органов прокуратуры предъявить обвинения Коми. Бонди принимала участие в церемонии подписания Трампом ряда новых указов, состоявшейся в Овальном кабинете Белого дома в присутствии прессы. При этом американский лидер заверил, что сам он не владеет информацией о намерениях прокуратуры, касающихся Коми. "Я не знаю", - заявил Трамп. "В курсе, что такое происходит, поскольку читаю газеты, как и вы", - добавил глава вашингтонской администрации.

Как сообщила 24 сентября телекомпания MSNBC, Коми в ближайшие дни будут предъявлены обвинения. Предполагается, что его обвинят в даче ложных показаний Конгрессу США под присягой.

В конце августа республиканец Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и бывшего шефа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в июле отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы после победы Трампа на выборах главы государства в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард. По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в них. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.