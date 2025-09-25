Премьер-министр Ливана: поведение "Хезболлах" является вызовом властям страны

Глава ливанского правительства осудил нарушение шиитскими активистами общественного порядка во время митингов

БЕЙРУТ, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство Ливана привержено своему решению о восстановлении правового государства и отвергает безответственные провокационные действия со стороны шиитской организации "Хезболлах". С таким заявлением выступил 25 сентября премьер-министр республики Наваф Салам.

Он осудил нарушение шиитскими активистами общественного порядка в ходе проведения массового митинга на бейрутской набережной Рауша. "Предосудительное поведение "Хезболлах" является очередным вызовом ливанским властям, но это только укрепит нашу решимость выполнить до конца свой национальный долг", - указал политик, слова которого приводит пресс-служба кабмина в X.

Глава правительства потребовал от МВД Ливана и Управления общей безопасности задержания лиц, нарушивших правопорядок, и их привлечения к судебной ответственности. Он объявил, что "воздержится от участия во всех намеченных на пятницу мероприятиях до выдачи и ареста нарушителей".

Ранее Салам призвал "Хезболлах" к соблюдению законов, регулирующих использование государственной собственности и национальных памятников. Однако шиитская организация проигнорировала это предостережение и вывела на улицы тысячи своих сторонников, которые провели по центральной части Бейрута авто- и мотопробег с флагами "Хезболлах" и портретами ее вождей.

В сумерках, несмотря на запрет властей, организаторы акции спроецировали на две скалы в районе набережной Рауша фотографии бывшего лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы и бывшего председателя исполнительного совета Хашема Сафи ад-Дина, которые погибли год назад в время израильских бомбардировок.

Стоящие в море скалы называют Голубиными гротами, они считаются визитной карточкой Бейрута. В среду губернатор столицы Марван Аббуд, выполняя указание премьера, своим распоряжением категорически запретил проецировать на достопримечательности какие-либо изображения. Разногласия между "Хезболлах" и властями усилились после одобрения правительством Ливана 5 сентября плана разоружения до конца года всех незаконных военизированных формирований.