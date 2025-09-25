Документ призван усовершенствовать сотрудничество ведомств по борьбе с радикальными группировками

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум по противодействию внутреннему терроризму в Соединенных Штатах и организованному насилию на политической почве.

Документ призван усовершенствовать межведомственное сотрудничество по борьбе с радикальными политическими группировками. Меморандум также предусматривает создание совместных рабочих групп Министерством юстиции, Минфином и Министерством внутренней безопасности США, которые должны будут не только пресекать деятельность таких группировок, но и бороться с источниками их финансирования.

"Мы ведем поиск спонсоров многих из этих групп. И вы знаете, когда вы видите плакаты, и все они красиво и профессионально изготовлены, то это не протестующие, которые делают плакаты поздно вечером в своих подвалах, потому что они действительно в это верят, а профессиональные анархисты и агитаторы", - сказал Трамп во время подписания документа.

"И их нанимают богатые люди, некоторые из которых мне известны, я полагаю", - добавил он.

22 сентября президент США подписал указ о признании движения американских антифашистов "Антифа" террористической организацией.