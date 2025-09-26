Торговое судно нарушило морскую границу Республики Корея

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь после того, как коммерческое судно КНДР нарушило Северную разграничительную линию в Желтом море, которую в Сеуле считают фактической морской границей. Об этом сообщило агентство​ Yonhap.​​

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени у острова Пэннёндо. Южнокорейская сторона сначала транслировала предупреждение с помощью техники. После предупредительных выстрелов коммерческое судно КНДР покинуло южнокорейские воды, указали в комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. В Пхеньяне не признают Северную разграничительную линию.

"Наши вооруженные силы внимательно следили за действиями Северной Кореи и отреагировали в соответствии с оперативной инструкцией. Мы защитим Северную разграничительную линию, реагируя на любую ситуацию, поддерживая боеготовность", - добавили в комитете.

Ранее КНДР сообщила, что Вооруженные силы Республики Корея 19 августа открыли предупредительный огонь на сухопутной границе, когда бойцы Корейской народной армии вели там строительство заграждений. Аналогичные инциденты, когда южнокорейская сторона сделала предупредительные выстрелы на границе, произошли в апреле 2025 года и октябре 2024 года.