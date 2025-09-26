Континент, где сосредоточено большинство конфликтов, стоящих на повестке дня Совбеза организации, не может оставаться в стороне, считает глава ведомства Оливье Ндухунгирехе

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Африка больше не может оставаться без постоянного места в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам Восточноафриканского сообщества Руанды Оливье Ндухунгирехе, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Руанда решительно поддерживает реформы в ООН, особенно реформу Совета Безопасности, - отметил он. - Состав этого органа не отражает современных реалий. Африка - это континент с населением в 1,2 млрд человек, где сосредоточено большинство конфликтов, стоящих на повестке дня СБ ООН. Поэтому она не может оставаться исключенной из числа постоянных членов".

Ндухунгирехе также отметил, что Руанда заинтересована в размещении у себя учреждений ООН в рамках повышения экономической эффективности и децентрализации системы организации.

Ранее, выступая с трибуны ООН, некоторые африканские лидеры, в том числе президент Кении Уильям Руто и президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, заявили о необходимости предоставить континенту два постоянных и два дополнительных непостоянных места в СБ ООН.

В настоящее время Африка имеет три непостоянных места в СБ ООН. Их занимают Алжир (до конца 2025 года), Сомали (до конца 2026 года) и Сьерра-Леоне (до конца 2025 года). На 2026-2027 годы членами избраны ДРК и Либерия.