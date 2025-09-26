Место в Совбезе позволит стране участвовать в решении глобальных проблем безопасности, заявил вице-премьер Австралии Ричард Марлз

СИДНЕЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Австралии уверены в том, что заявка Канберры на получение непостоянного места в Совете Безопасности ООН в 2029 году получит одобрение. Об этом сообщил вице-премьер страны Ричард Марлз.

По словам заместителя главы правительства, Канберра "уверена в одобрении своей заявки на [непостоянное] членство в Совете Безопасности ООН". Он подчеркнул, что место в СБ ООН позволит Австралии принимать участие в решении глобальных проблем безопасности. "Кроме того, важно понимать, что это (участие в СБ ООН - прим. ТАСС) откроет перед Австралией и широкие экономические перспективы. Это будет невероятная возможность", - сказал вице-премьер.

Марлз также отметил, что в случае успеха заявки австралийским дипломатам "придется ездить по всему миру и представлять свои полномочия". "Мы и сегодня делаем это, но после получения [непостоянного] места в СБ ООН такие поездки станут действительно важным вызовом для Австралии как для средней державы", - указал он.

Австралия подала заявку на предоставление ей непостоянного места в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в 2015 году. Правительство надеется, что она будет одобрена и страна получит статус непостоянного члена СБ в 2029 году. Ранее Канберра принимала участие в работе Совбеза в 2013-2014 годах.