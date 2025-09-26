Такие рекомендации обусловлены обострением ситуации на границе двух стран и произвольными арестами поляков, сообщило польское посольство в Минске

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МИД Польши рекомендовал своим гражданам срочно уехать из Белоруссии и воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщило польское посольство в Минске.

"МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Республику Беларусь <...> и призывает польских граждан, находящихся в Республике Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства", - говорится в публикации пресс-службы посольства.

Утверждается, что такие рекомендации даются в связи с обострением ситуации на границе двух стран и произвольными арестами польских граждан.

Польша закрыла все работавшие до той поры погранпереходы на границе с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Решение было принято 9 сентября польским премьером Дональдом Туском, он связал меру с белорусско-российскими учениями "Запад-2025", которые прошли 12-16 сентября.