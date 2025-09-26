Заместитель главы МИД КНДР прибыл в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

Замминистра не ответил, планирует ли он контакты с США

СЕУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным агентства, его речь запланирована на 29 сентября. Ким Сон Гён прибыл в Нью-Йорк после пересадки в Пекине. С 2019 года от КНДР на неделе высокого уровня выступает постоянный представитель при ООН. Замминистра не стал отвечать на вопросы, планирует ли он контакты с США.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Ким Сон Гён отбыл из Пхеньяна 25 сентября во главе делегации, которая примет участие в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Накануне стало известно, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи посетит Китай с визитом 27-30 сентября.

Республику Корея на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представил ее президент Ли Чжэ Мён. В частности, он заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова не может быть достигнута в краткосрочной перспективе, и вместо этого предложил стратегию из трех этапов, которая включает заморозку ядерной программы КНДР, сокращение арсеналов и полный отказ от атомного оружия.