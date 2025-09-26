Будапешт рассматривает нападения на свою энергетическую инфраструктуру как атаку на суверенитет Венгрии, указал глава МИД

ООН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Европейский союз (ЕС) не исполнил своих обязательств по отстаиванию интересов Венгрии после атаки Украины на нефтепровод "Дружба", Будапешт не может рассчитывать на власти европейского объединения в этом вопросе. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"К сожалению, мы не получили никаких гарантий ни от Евросоюза, ни от украинцев. Более того, Европейский союз совершенно не выполнил своих обязательств. Несколько месяцев назад Евросоюз выступил с заявлением, что энергетическая инфраструктура, питающая страну ЕС, представляет собой критически важную инфраструктуру, и третьи страны должны это уважать, - сказал он. - После атак Украины на трубопровод "Дружба" Еврокомиссия, к сожалению, не вмешалась, не встала на нашу сторону и не обратилась к Украине по данной проблеме. Мы не можем рассчитывать на Еврокомиссию в этом вопросе".

Сийярто отметил, что Будапешт рассматривает нападения на свою энергетическую инфраструктуру как атаку на суверенитет Венгрии.

14 и 22 августа ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС. 22 августа они направили письмо в Брюссель. 28 августа поставки нефти из России в Венгрию и Словакию возобновились.