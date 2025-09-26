Не путать спорт с геополитикой, указал глава МИД республики

ООН, 26 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Венгрия надеется, что следующие Олимпийские игры пройдут в полноценном формате в том числе с участием российских спортсменов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в 2026 году. "У нас есть очень четкий подход: не нужно путать спорт с геополитикой. Только результаты атлетов должны определять, могут ли они участвовать в международных соревнованиях, - сказал он. - Мы выступаем за полноценные соревнования, что означает участие всех вне зависимости от национальности. Атлеты не должны нести ответственность за политические решения. Мы надеемся, что следующие Олимпийские игры будут полноценными, и все прошедшие отбор атлеты смогут принять в них участие".

Глава венгерского МИД напомнил, что за последние несколько лет Венгрия приняла у себя несколько спортивных соревнований, в которых участвовали российские атлеты, в частности прошедший в 2024 году в Будапеште чемпионат мира по плаванию на короткой воде, а также состоявшийся в 2025 году чемпионат мира по дзюдо.