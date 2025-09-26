Президент ЮАР предложил провести в республике переговоры между РФ и Украиной

Роль Южно-Африканскую Республики состоит в том, чтобы найти наилучший путь для диалога между сторонами, отметил Сирил Рамапоса

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса предложил Южно-Африканскую Республику в качестве места проведения будущих возможных мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

"ЮАР находится в контакте как с Россией, так и с Украиной, - сказал Рамапоса в ходе встречи в Нью-Йорке с южноафриканскими журналистами на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. - Мы являемся честными посредниками, так как мы прозрачны в своих отношениях с ними. Наша роль состоит в том, чтобы найти наилучший путь для переговоров между сторонами. Мы им сказали, что если им необходимо место встречи, то пусть они приезжают в ЮАР. Мы сделали свое предложение о том, что ЮАР может и хочет быть местом, где они могут встретиться и вести переговоры".

В июне 2023 года представители семи государств Африки во главе с Рамапосой посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить мирную инициативу из 10 основных пунктов. В их числе деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН, обмен пленными, послевоенное восстановление. С тех пор Рамапоса, по словам администрации президента ЮАР, находится в постоянном контакте с Москвой и Украиной, ведя консультации на высшем уровне с целью найти пути для мирного урегулирования украинского кризиса.