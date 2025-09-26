В МО Индии назвали МиГ-21 доказательством глубоких связей с Россией

Министр обороны республики Раджнатх Сингх назвал истребитель национальной гордостью и оборонным щитом

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-21 представляет собой доказательство глубоких связей между Россией и Индией. Об этом заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх, выступая на церемонии вывода из эксплуатации ВВС Индии сверхзвуковых фронтовых истребителей советской разработки МиГ-21, которая состоялась на авиабазе Чандигарх на севере республики.

"МиГ-21 - это не просто самолет, это свидетельство глубоких индийско-российских отношений", - сказал он.

По словам министра, "эта мощная машина - национальная гордость и оборонный щит".

"Мы глубоко привязаны к нему, он сформировал нашу уверенность", - добавил он.

"МиГ-21 добавил много славных моментов в историю нашей военной авиации", - указал Сингх.

МиГ-21 находились на вооружении страны более 60 лет. Этот самолет участвовал во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции "Синдур", проведенной в мае 2025 года для ликвидации террористической инфраструктуры в Пакистане. На МиГ-21 летали сотни индийских летчиков, которые всегда высоко отзывались о боевых и технических качествах этой машины, созданной в ОКБ А. И. Микояна.

Основу индийских ВВС сейчас составляют истребители Су-30МКИ и МиГ-29. Первоначально предполагалось, что последние несколько эскадрилий МиГ-21 будут заменены индийскими легкими боевыми самолетами (LCA Mk1A), но поставки истребителей отечественного производства задерживаются на протяжении многих лет. В 2022 году Индия закупила 36 французских многоцелевых истребителей Rafale.