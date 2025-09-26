Аналитик Абрамс: фейки стали инструментом формирования мирового порядка

Распространение фейковой информации используется и для очернения противников, отметил эксперт

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фейки играют главную роль в формировании нынешнего миропорядка и очернении противника. К такому выводу пришел американский военный аналитик Абрахам Б. Абрамс в своей книге "Фабрикация злодеяний и ее последствия".

"В своей книге я рассматриваю случаи распространения ложной информации, служащей для очернения противников. Это часто упускают из виду, но именно фейки играют центральную роль в формировании нынешнего мирового порядка" - сказал ТАСС Абрамс.

В своей книге он высказал предположение, что 90% военных конфликтов в прошлом столетии происходили по вине США - он проанализировали причины возникновения в том числе Корейской войны, войны во Вьетнаме, событий в Ираке и Югославии.

Так, поводом для вмешательства США во внутренние дела Вьетнама стал инцидент в Тонкинском заливе: атака северовьетнамских торпедных катеров на американский эсминец "Мэддокс", выполнявший радиоэлектронную разведку у берегов Северного Вьетнама. По данным аналитика, факт атаки вьетнамской стороны был выдуман. Также в книге разбираются и другие громкие случаи распространения фейковой информации, например "выброшенные из инкубаторов младенцы" в Ираке.

Презентация книги, которая показывает, как фейковые метанарративы стали основой современной геополитики Запада, пройдет 30 сентября в ТАСС.