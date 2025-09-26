Премьер Грузии заявил, что выборы 4 октября пройдут спокойно

При этом Ираклий Кобахидзе отметил угрозы некоторых представителей оппозиции устроить "мирную революцию"

ТБИЛИСИ, 26 сентября. /ТАСС/. Выборы в местные органы власти, назначенные на 4 октября, пройдут спокойно, несмотря на угрозы некоторых представителей оппозиции устроить "мирную революцию". Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Сегодня у нас спокойная обстановка. Нас ждут местные выборы. Думаю, что выборы пройдут спокойно, особенно 4 октября, несмотря на несерьезные анонсы. Продолжится спокойное и стабильное развитие", - сказал Кобахидзе, выступая на конференции "Бизнес ассоциации Грузии".

Часть оппозиции в Грузии заявляет о планах "мирного свержения власти" в день проведения в стране муниципальных выборов 4 октября. С этой целью они призывают людей явиться на центральный проспект Руставели вечером 4 октября. Ранее был задержан Леван Хабеишвили, бывший председатель партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом республики Михаилом Саакашвили. Он обвиняется в публичных призывах к свержению власти.