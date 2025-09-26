Kan: Израиль намерен транслировать речь Нетаньяху в ООН в Газе

По информации гостелерадиокомпании, указание подготовить трансляцию через громкоговорители получило Южное командование израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху планирует транслировать через громкоговорители по всему сектору Газа его выступление на Генассамблее ООН. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По информации ее источников, указание подготовить такую трансляцию получило Южное командование израильской армии.

Сами военные этот шаг не комментируют, ссылаясь на решение политического руководства, отмечает Kan. Канцелярия Нетаньяху от комментариев пока также воздерживается.

Нетаньяху должен выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН в пятницу в 16:00 мск. Ожидается, что главной темой его речи станет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.