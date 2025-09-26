Президент России считает распад Советского Союза "величайшей катастрофой XX века", в то время как для бывшего канцлера ФРГ это было "счастьем всей ее жизни", отметила экс-глава германского правительства

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (2005-2021) заявила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным всегда были сложными, и политики "находятся по разные стороны баррикад".

"Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я", - рассказала Меркель в интервью журналу Der Spiegel. В одном из первых разговоров с Путиным, как отметила экс-канцлер ФРГ, он сказал ей, что "величайшей катастрофой XX века был распад Советского Союза". "То, что Вы [президент РФ] сейчас называете величайшей катастрофой, - это счастье всей моей жизни", - подчеркнула Меркель.

Уже тогда, по ее собственным словам, бывшей главе правительства ФРГ стало ясно, что "это ставит их [Путина и Меркель] по разные стороны баррикад".

Ушедшая несколько лет назад с политической арены Меркель, возглавлявшая правительство ФРГ на протяжении 16 лет, написала книгу мемуаров "Свобода. Воспоминания 1954-2021". Она вышла в свет в конце ноября. В книге Меркель рассказывает о своем восприятии лидеров ведущих государств, включая Путина и президента США Дональда Трампа. В частности, экс-канцлер пишет, что познакомилась с Путиным в июне 2000 года, когда он посещал Берлин. По оценке Меркель, лидер РФ предпринял все, чтобы снова сделать свою страну важным игроком на международной арене.