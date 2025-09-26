Парламент Словакии закрепил в конституции страны положение о двух полах

По информации телеканала Markiza, речь идет о мужском и женском полах

ПРАГА, 26 сентября. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии закрепил в конституции республики положение о двух полах - мужском и женском. Об этом сообщил телеканал Markiza.

За внесение предложенных правительством поправок в основной закон страны голосовали 90 из 99 присутствовавших на заседании парламента депутатов. Большинство представителей оппозиционных партий не участвовали в голосовании. Конституционные поправки были приняты, как отметил телеканал, при поддержке минимального предусмотренного действующим законодательством числа парламентариев - 90 из 150 депутатов.

Поправки к конституции будут направлены на подпись президенту Словакии Петеру Пеллегрини. В Братиславе прогнозируют, что глава государства не будет против, так как они укрепляют суверенитет страны в деле защиты брака и семьи, частной и семейной жизни.

С инициативой закрепить в основном законе республики положение о двух полах выступила крупнейшая партия действующей правительственной коалиции страны - "Направление - социальная демократия". Ее председатель и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил ранее о необходимости сделать так, чтобы никто не провозглашал себя "вертолетом, кошкой или собакой".