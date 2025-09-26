Харрис считает, что Трамп боялся ее, поэтому постоянно оскорблял

Бывший вице-президент США отметила, что помощники предлагали ей дать решительный отпор нападкам со стороны Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Камала Харрис намекнула, что Дональд Трамп и его команда оскорбляли ее, поскольку занервничали после того, как она стала кандидатом от демократов на прошедших в 2024 году президентских выборах. Это следует из ее мемуаров "107 дней".

По словам политика, своим помощникам, которые предлагали ей дать решительный отпор нападкам Трампа и его окружения, она заявляла: "Я баллотируюсь в президенты <...>, нам придется смириться с этим". "Оскорбительные и унизительные комментарии, к сожалению, в наши дни являются неотъемлемой частью выдвижения кандидатур на выборах", - констатировала она.

Харрис пишет, что чернокожие американцы, к коим она себя причисляет, "была не самой комфортной аудиторией для Трампа". С этим она связывает, в частности, нападки личного характера, в том числе заявления Трампа о том, что он не считал ее чернокожей, а думал, что она индианка. "В мои обязанности не входило учить бывшего президента расовой истории Америки", - указала Харрис, намекая на то, что не поддавалась на подобные провокации даже после того, как ее советники в ответ на это предлагали ей "произнести речь о расизме".