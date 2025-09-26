Додон: санкции против "Сердца Молдовы" не повлияют на участие в выборах

Лидер Патриотического блока заявил, что приостановка деятельности партии - это грубое нарушение демократии и политических прав

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Приостановление деятельности партии "Сердце Молдовы" не повлияет на участие в парламентских выборах Патриотического блока. Об этом заявил ТАСС лидер Патриотического блока, куда входит "Сердце Молдовы, Игорь Додон.

"Решение Апелляционной палаты приостановить деятельность партии "Сердце Молдовы" - это очевидное злоупотребление, грубое нарушение демократии и политических прав и первый шаг, чтобы ЦИК принял решение по исключению ее из избирательной кампании. Это повлечет удаление ее представителей из списка Патриотического блока, в который она входит, - сказал он. - Но это не повлияет на участие в выборах самого блока".

"Власти, принимая такое решение, совершили ошибку, так как оно только добавит голосов блоку", - констатировал Додон.

Политик считает, что молдавские власти "не пойдут на то, чтобы исключить из предвыборной гонки блок, который, по всем опросам, является главной оппозиционной силой". "Это, по сути, будет означать отмену выборов", - подчеркнул он.

Апелляционная палата в четверг по запросу Минюста Молдавии одобрила решение об ограничении деятельности "Сердца Молдовы". Поводом послужило обращение представителей двух политических сил, которые обвинили партию в незаконном финансировании. Ранее в республике не разрешалось исключать партии из числа участников избирательной кампании во время ее проведения. "Сердце Молдовы", которую возглавляет экс-глава Гагаузии Ирина Влах, входит в Патриотический избирательный блок с Партией социалистов, Партией коммунистов и партией "Будущее Молдовы". Влах назвала решение палаты политическим заказом правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным.