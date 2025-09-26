Задержанный в Таиланде треш-блогер Дзугкоев предстанет перед судом 27 сентября

Полиция города Пхукет предъявила россиянину обвинения в производстве и распространении непристойного контента в социальных сетях

БАНГКОК, 26 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Таиланде по обвинению в непристойном поведении в общественном месте российский треш-блогер Георгий Дзугкоев предстанет перед судом провинции Пхукет 27 сентября. Об этом сообщила газета Matichon.

Полиция города Пхукет предъявила россиянину обвинения в производстве и распространении непристойного контента в социальных сетях. Вместе с ним по делу проходит 42-летняя гражданка Таиланда, которая принимала участие в съемках видеороликов.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в Королевской полиции Таиланда, после рассмотрения дела судом "весьма вероятно, что обвиняемый будет отправлен в иммиграционный центр временного содержания, прежде чем будет депортирован".

Туристическая полиция провинции Пхукет ранее информировала, что Дзугкоеву предъявлены обвинения, его виза аннулирована, а сам он внесен в черный список.

Королевская полиция Таиланда в четверг сообщила, что 23-летний россиянин был задержан в бангкокском аэропорту Суваннапхум, куда он прибыл из курортной провинции Пхукет, чтобы впоследствии улететь во Вьетнам. Затем его доставили обратно в Пхукет на время следствия. Полиция заинтересовалась Дзугкоевым после того, как в соцсетях появились ролики сексуального характера с его участием, которые он снимал в публичных местах. Таиландские правоохранители ожидают, что россиянин после завершения разбирательств будет депортирован в Россию с запретом на посещение Таиланда.