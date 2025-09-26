Каллас: Европа не может без поддержки США помогать Украине

Глава евродипломатии отметила, что американский президент Дональд Трамп был единственным, кто "пообещал остановить убийства"

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Европа не в состоянии самостоятельно оказывать поддержку Киеву без участия Вашингтона. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью изданию Politico.

"Он [президент США Дональд Трамп] был единственным, кто пообещал остановить убийства. <...> Этим [вопросом] только мы заниматься не можем", - сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии также отметила, что США - самый крупный член НАТО, и когда встает вопрос "о том, что надо делать НАТО, речь идет и о том, что США надо делать".

Ранее газета Financial Times писала, что Трамп в течение нескольких месяцев пытался принудить Украину признать российскими утраченные ею территории. Однако недавно президент США сменил риторику, заявив, что Киев мог бы "сражаться и забрать все территории" при поддержке ЕС. По словам источников газеты, лидеры в Евросоюзе пришли к мнению, что Трамп более не является "надежным союзником". При этом "в ряде кабинетов" позицию Трампа восприняли положительно, пишет издание.