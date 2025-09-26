Бывший президент Франции намерен продемонстрировать свою невиновность, отметил адвокат Жан-Мишель Дарруа

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози, которого суд приговорил к пяти годам тюрьмы по делу о ливийском финансировании избирательной кампании, не намерен просить действующего лидера страны Эмманюэля Макрона о помиловании. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщил адвокат бывшего главы государства Жан-Мишель Дарруа.

"Он не думает о том, чтобы просить президента о помиловании, поскольку намерен продемонстрировать свою невиновность", - сказал адвокат.

По его словам, защита намерена сделать все возможное, чтобы пребывание Саркози в тюрьме было как можно короче.

Дарруа также назвал необоснованным приговор бывшему президенту.

Саркози, занимавший пост президента Франции в 2007-2012 годах, был признан 25 сентября виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции. Таким образом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (1969-2011) Муаммар Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств, которое суд признал фальшивым.