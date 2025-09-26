Сенаторы страны приняли коммюнике, в котором заявили, что за выступлениями молодежи стоит оппозиция, и расценили события как попытку госпереворота, пишет портал 2424.mg

ХАРАРЕ, 26 сентября. /ТАСС/. Массовые протесты из-за перебоев с подачей воды и электроэнергии прошли на Мадагаскаре. Демонстрации в столице, Антананариву, и нескольких других крупных городах вылились в погромы и столкновения с силами правопорядка, сообщил портал 2424.mg.

Поначалу в городах прошли мирные манифестации молодежи, которая выражала недовольство участившимися отключениями воды и электричества, что объясняется устаревшей инфраструктурой и быстрым ростом численности населения - с 8 до 32 млн за последние 40 лет. Однако вскоре они переросли в беспорядки. Манифестанты нападали и грабили офисы компаний, предприятия, торговые центры. Силы правопорядка вынуждены были применить слезоточивый газ для разгона погромщиков.

Сенаторы Мадагаскара приняли коммюнике, в котором заявили, что за выступлениями молодежи стоит оппозиция, и расценили события как попытку госпереворота. По их мнению, нынешнее развитие событий способно погрузить страну в хаос.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина, который участвует в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выступил с заявлением, что "столкновения могут привести лишь к разрушению, никто не останется в выигрыше", и призвал население к спокойствию.

Помимо столицы, демонстрации прошли в Туамасине, Анцирабе, Тулиаре и Анциранане. В результате владельцы магазинов и офисов вынуждены были прекратить работу. Закрылись многие школы и больницы.

Для нормализации обстановки на Мадагаскаре создан смешанный орган национального совещания во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем, который объявил о введении комендантского часа в столице с 19:00 до 05:00.