ЦИК Молдавии отстранил от парламентских выборов партию "Сердце Молдовы"

Партию обвинили в нарушениях при финансировании

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии отстранила от парламентских выборов 28 сентября партию "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах, которую обвинили в нарушениях при финансировании.

"Исключить позицию № 6 (партия "Сердце Молдовы" - прим. ТАСС) из приложения к постановлению центральной избирательной комиссии № 3651 "О списке политических партий, имеющих право участвовать в парламентских выборах 28 сентября 2025 года", - зачитал постановление зампредседателя ЦИК Павел Постика. Постановление было одобрено шестью голосами, трое высказались против, передает корреспондент ТАСС.

"Сердце Молдовы" входит в Патриотический избирательный блок с Партией социалистов, Партией коммунистов и партией "Будущее Молдовы". Наблюдатели называют это объединение главным оппонентом на выборах правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Центризбирком постановил также исключить представителей "Сердце Молдовы" из избирательного списка блока. Эти поправки необходимо внести в течение 24 часов. Постановление ЦИК можно оспорить в Апелляционной палате.

Один из членов комиссии предложил отложить рассмотрение этого вопроса до решения Конституционного суда, где Партия социалистов оспорила в пятницу поправки в закон, на основании которых была отстранена партия. Однако это решение поддержали только трое из девяти членов ЦИК.

В Соцпартии обратили внимание, что санкции были введены на основании поправок к закону о партиях, которые вступили в силу летом этого года по инициативе контролирующей парламент ПДС. До этого года в Молдавии запрещалось снимать партии с выборов в период избирательной кампании.

Ранее от выборов был отстранен оппозиционный блок "Победа" и входящие в него партии, а также ряд других формирований. В стране закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.