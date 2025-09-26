По данным властей, несовершеннолетние использовали устройство для сканирования Wi-Fi-сетей и перехвата данных в районе расположения штаб-квартир Европола, Евроюста и посольства Канады в королевстве

ГААГА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Нидерландов задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил информационный портал NL Times.

По утверждению властей, несовершеннолетние совершали противоправные деяния в Гааге, используя устройство для сканирования Wi-Fi-сетей и перехвата данных в районе расположения штаб-квартир Европола, Евроюста и посольства Канады в королевстве. Связь с ними установили через мессенджер Telegram.

Задержания произошли после получения оперативной информации от Службы общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов. Один из подростков помещен под стражу на 14 дней, второй находится под домашним арестом с электронным браслетом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно указывала, что вбросы со стороны властей Нидерландов о "шпионской деятельности враждебных стран" в королевстве призваны отвлечь внимание граждан от проблем и возложить ответственность за них на неких внешних акторов.