Партия "Сердце Молдовы" осудила незаконное решение об исключении формирования из избирательной кампании

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Партия "Сердце Молдовы", которую возглавляет экс-глава Гагаузии Ирина Влах, назвала политически мотивированным решение ЦИК о снятии формирования с выборов.

"Партия "Сердце Молдовы" осуждает незаконное и политически мотивированное решение об исключении нашего формирования из избирательной кампании. Это не правосудие, а последний акт грязного спектакля, заранее срежиссированного властью с единственной целью - заставить нас замолчать", - говорится в заявлении на сайте партии. В нем отмечено, что авторы грязного политического заказа ответят за свои преступления.

Центральная избирательная комиссия Молдавии отстранила от участия в парламентских выборах 28 сентября партию "Сердце Молдовы", которую обвинили в нарушениях при финансировании. Постановление было одобрено шестью голосами, трое высказались против. Один из членов комиссии предложил отложить рассмотрение этого вопроса до решения Конституционного суда, где Партия социалистов оспорила в пятницу поправки в закон, на основании которых была отстранена партия "Сердце Молдовы". Однако это решение поддержали только трое из девяти членов ЦИК.

"Сердце Молдовы" входит в Патриотический избирательный блок с Партией социалистов, Партией коммунистов и партией "Будущее Молдовы". Опросы называют это объединение главным оппонентом на выборах правящей Партии действия и солидарности. ЦИК постановил также исключить представителей партии "Сердце Молдовы" из избирательного списка блока. Эти поправки необходимо внести в течение 24 часов. Постановление ЦИК можно оспорить в апелляционной палате.

В Соцпартии обратили внимание, что санкции были введены на основании поправок к закону о партиях, которые вступили в силу летом этого года по инициативе контролирующей парламент ПДС. До этого года в Молдавии запрещалось снимать партии с выборов в период избирательной кампании.

Ранее от выборов был отстранен оппозиционный блок "Победа" и входящие в него партии, а также ряд других формирований. В стране закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.