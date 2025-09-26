Официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал опроверг слова генсека НАТО о телефонном разговоре российского лидера и премьер-министра республики о стратегии РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 сентября. /ТАСС/. Индия считает неприемлемыми спекулятивные и неправдивые заявления, которые звучат со стороны НАТО. Об этом заявил на брифинге официальный представитель индийского министерства иностранных дел Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о словах генсека альянса Марка Рютте о переговорах премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина.

По утверждению Рютте, после введения США повышенного тарифа в отношении Индии из-за покупки российской нефти, Моди якобы позвонил Путину и попросил разъяснить стратегию РФ, так как республика столкнулась с торговыми пошлинами, поддержав Москву.

"Мы ознакомились с заявлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о предполагаемом телефонном разговоре между премьер-министром Индии и президентом России. Позвольте мне уточнить, что это заявление фактически неверно и совершенно безосновательно. Премьер-министр Моди ни разу не разговаривал с президентом Путиным в предложенной манере, такого разговора не было", - сказал Джайсвал.

"Мы ожидаем, что руководство такого важного и уважаемого института, как НАТО, будет проявлять большую ответственность и точность в публичных заявлениях. Спекулятивные или неосторожные замечания, искажающие факты или предполагающие несостоявшиеся разговоры, неприемлемы", - добавил он.

По словам Джайсвала, "как уже отмечалось, импорт энергоносителей в Индию призван обеспечить предсказуемую и доступную стоимость энергии для индийских потребителей". "Индия продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности", - указал он.