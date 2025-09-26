МАГАТЭ пытается сдерживать влияние конфликта на Украине на ядерную безопасность

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что организации работает в целях исключения риска ядерного инцидента

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МАГАТЭ работает в целях исключения риска ядерного инцидента в результате конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на полях Мировой атомной недели в Москве.

"Что касается продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, необходимо убедиться, что мы можем его удерживать в определенных рамках (и я говорю тут исключительно о специфических вопросах, таких как ядерная безопасность, не о войне в целом), что мы можем избежать ядерного инцидента", - сказал он.