Такой формат выбран, чтобы не мешать военным выполнять свои задачи внутри сектора, говорится в заявлении

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН будет транслироваться через громкоговорители, чтобы его было слышно в секторе Газа. Это подтвердила канцелярия главы израильского правительства.

Ранее израильские СМИ сообщали, что офис Нетаньяху дал указание военным обеспечить трансляцию речи премьера на всей территории анклава. В канцелярии теперь уточнили, что громкоговорители будут установлены вдоль границы на израильской стороне.

"В рамках разъяснительной работы министерство главы правительства поручило гражданским структурам в сотрудничестве с Армией обороны Израиля установить громкоговорители на грузовиках только на израильской стороне границы с Газой, чтобы транслировать в сектор сегодняшнюю историческую речь премьер-министра Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что такой формат выбран, чтобы не мешать военным выполнять свои задачи внутри сектора. Ранее 12-й канал израильского телевидения утверждал, что это указание вызвало недовольство в армейских рядах, потому что его выполнение было бы сопряжено с повышенными угрозами их безопасности. "Премьер-министр распорядился проследить, чтобы это действие не подвергло риску военнослужащих", - подчеркнули в канцелярии.

Нетаньяху должен выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН в пятницу в 16:00 мск. Ожидается, что главной темой его речи станет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.