В митинге участвует несколько сотен человек

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен человек проводят акцию у здания парламента Армении на проспекте Баграмяна в центре Еревана с требованием от оппозиции начать процесс импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

На проспекте установлен большой экран, на котором транслируются слушания в парламенте, инициированные оппозиционной фракцией "Честь имею" для консолидации всех оппозиционных сил.

Для запуска процедуры импичмента Пашиняна необходимы голоса 54 депутатов. У объединенной оппозиции только 34 голоса, однако в "Честь имею" выразили уверенность, что благодаря уличным акциям удастся привлечь голоса некоторых соратников Пашиняна в парламенте.