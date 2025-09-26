В Тегеране заявили, что удары США не разрушили ядерную инфраструктуру Ирана

Никаких отклонений от мирного плана по развитию атомных технологий не будет, заявил вице-президент исламской республики

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бомбардировки США не смогли разрушить ядерную инфраструктуру Ирана. Об этом заявил вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами в интервью телеканалу "Россия-24".

"Бомбардировки никак не смогли разрушить нашу ядерную инфраструктуру. У нас четкий план продолжать сотрудничество. Никаких отклонений от нашего мирного плана по развитию атомных технологий не будет. Не сомневайтесь, что мы без остановки идем дальше", - сказал он, комментируя удары США по ядерным объектам Ирана.