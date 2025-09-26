Французский генерал не считает возможным возврат Украиной утраченных территорий

Как отмечает издание Le Figaro, Киеву для каких-либо успешных действий нужно большое количество людей, систем противовоздушной обороны, бронемашин, гаубиц и боеприпасов

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Возвращение Украиной утраченных территорий крайне маловероятно. Такое мнение в интервью газете Le Figaro выразил французский генерал, аналитик в области геополитики и научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф.

"Никто из военных аналитиков не видит возможностей для украинского контрнаступления или перелома ситуации", - указал он.

Как отмечает издание, Киеву для каких-либо успешных действий нужно большое количество людей, систем противовоздушной обороны, бронемашин, гаубиц и боеприпасов. "Европа уже опустошила свои запасы в 2022-2023 годах, - отметил Кемпф. - Никто не готов в текущей политической ситуации идти на жертвы ради Украины".

Газета указывает, что российская армия продвигается в Донбассе, поэтому оценки президента США Дональда Трампа, заявившего, что Украина может вернуть себе территории, выглядят необоснованными.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, утверждение о том, что Украина может что-то отвоевать, является ошибочным. Так он прокомментировал высказывания Трампа о том, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО якобы может военным путем вернуть утраченные территории.