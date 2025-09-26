Литва намерена запретить въезд в страну российскому исполнителю Kamazz

Отмечаются "многократные посещения" исполнителем Крыма, "сотрудничество с" властями ДНР и концерты на новых территориях России

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. МИД Литвы обратился в департамент миграции с ходатайством включить российского рэпера Kamazz (Дениса Розыскула) в список лиц, которым запрещен въезд в балтийскую республику. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

"Денис "Kamazz" Розыскул сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины", - приводится в сообщении послание в департамент миграции, подписанное министром иностранных дел Кестутисом Будрисом. В ходатайстве упоминаются "многократные посещения" исполнителем Крыма, "сотрудничество с" властями ДНР и концерты на новых территориях РФ.

МИД просит миграционное ведомство рассмотреть вопрос в порядке особой срочности. На 3 октября назначен концерт российского исполнителя в одном из клубов Вильнюса.