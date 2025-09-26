Для реализации проекта понадобится не менее семи лет, отмечает агентство

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Румыния ведет переговоры с Украиной о создании совместного проекта по разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который будет финансироваться в рамках европейской кредитной оборонной программы SAFE. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Нам нужно больше средств для защиты с воздуха. До тех пор оборона будет асимметрична, она будет включать в себя огромные расходы, которые могут быть покрыты только на уровне НАТО", - сказал агентству чиновник из правительства Румынии.

Отмечается, что для реализации этого проекта понадобится не менее семи лет. Сейчас на вооружении румынской армии для защиты воздушного пространства стоят истребители F-16, зенитно-ракетные комплексы Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, южнокорейские зенитные управляемые ракеты Chiron и зенитные самоходные установки Gepard. Последние две являются самыми эффективными с точки зрения их стоимости, добавил источник.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) сообщила о выделении Румынии €16,68 млрд по программе SAFE. Действующий глава военного ведомства Румынии Йонуц Моштяну заявил 9 сентября в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), что этот кредит из фонда милитаризации SAFE "жизненно необходим для государства, находящегося на восточной границе НАТО и ЕС".