МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сейм (нижняя палата польского парламента) утвердил законопроект об изменениях в законе о защите животных, согласно которым питомцев будет запрещено держать на привязи. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Конец закона, [предписывавшего держать собак на] цепи. Наконец-то!" - написал он в X. Он прикрепил к публикации свою фотографию с любимым псом, овчаркой по кличке Шериф, который был домашним питомцем польского премьера в начале 2000-х.

Как следует из опубликованных на сайте Сейма итогов голосования, в поддержку инициативы высказались 280 депутатов, против проголосовали 105 парламентариев, воздержались 30.

Принятый в 1997 году в Польше закон о защите животных не запрещал содержание собак на цепи, однако требовал, чтобы ее длина не была короче 3 м. Предложенные изменения предполагают, что собак можно будет выгуливать на поводке или держать на привязи при транспортировке, а на земельных участках владельцы будут обязаны строить для своих питомцев вольеры. При этом их площадь будет определяться высотой собаки в холке: для питомцев ниже 50 см будет положен вольер площадью в 10 кв. м, выше 66 см - 20 кв. м.