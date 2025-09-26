Орбан: Венгрия "будет поставлена на колени", если лишится нефти и газа из России

Отказ от российских энергоресурсов станет "катастрофой", отметил премьер-министр республики

БУДАПЕШТ, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сказал американскому президенту Дональду Трампу в ходе разговора, что венгерская экономика окажется на коленях, если откажется от российских нефти и газа.

"Я сказал президенту США, что если Венгрия лишится российской нефти и природного газа, то в течение минуты экономические показатели страны упадут на 4%. <...>. Это означает, что венгерская экономика окажется на коленях", - сообщил премьер, которого цитирует агентство Associated Press.

Также Орбан заявил, что отказ от российских энергоресурсов станет "катастрофой". По его словам, Венгрия будет самостоятельно принимать решения по вопросу импорта нефти из РФ, руководствуясь прежде всего своими экономическими интересами.

Ранее представители власти Венгрии сообщили, что Орбан и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого венгерский премьер настаивал, что стране нужна российская нефть. Власти Венгрии считают, что Трамп понял позицию Будапешта.

20 сентября Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти. 13 сентября американский лидер сказал, что готов ввести жесткие санкции в отношении Москвы, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".